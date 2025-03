Inter vence na visita ao Feyenoord (2-0) pelo jogo de ida das oitavas da Champions

A Inter de Milão mostrou a sua melhor versão ao vencer por 2 a 0 na visita ao Feyenoord, nesta quarta-feira (5), pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, resultado que deixou o time italiano a um passo das quartas de final.

O duelo na terça-feira da próxima semana, no estádio Giuseppe Meazza, na capital lombarda, tem tudo para ser tranquilo para a Inter, que garantiu a vitória em Roterdã graças a um chute acrobático do francês Marcus Thuram aos 38 minutos e um gol do argentino Lautaro Martínez no início do segundo tempo (50'), após receber um bom passe do polonês Piotr Zielinski.

A vitória poderia ter sido por uma vantagem maior para a atual líder do campeonato italiano, mas Zielinski perdeu um pênalti aos 65 minutos de jogo, com uma cobrança em que o goleiro Timon Weullenreuther adivinhou o canto.

Apesar disso, a Inter já tem um pé nas quartas de final neste confronto contra o Feyenoord, que no playoff de acesso às oitavas foi uma das surpresas ao eliminar exatamente o vizinho e rival dos 'nerazzuri', o Milan.

Nesta Liga dos Campeões, o Feyenoord tem sido capaz do melhor e do pior. Desde vencer o Bayern de Munique por 3 a 0 a ser humilhado por 6 a 1 pelo Lille na fase de liga. Desta vez ficou claro que a Inter é um adversário difícil de bater para a equipe comandada pelo técnico Robin Van Persie, ex-jogador de Manchester United e Arsenal, desde o final de fevereiro.

O confronto no De Kuip foi muito acirrado e com duas equipes bem posicionadas defensivamente.

A abertura do placar aconteceu aos 38 minutos, quando uma bola de Nicolo Barella alçada na área foi finalizada por Marcus Thuram, como num golpe de caratê, empurrando a bola para o fundo da rede.

A Inter aproveitou o gol para ganhar tranquilidade e administrou bem o jogo, principalmente a partir do segundo gol, com um chute seco de Lautaro Martínez após uma assistência de Zielinski.

O Feyenoord, quarto colocado no Campeonato Holandês, 16 pontos atrás do Ajax, não conseguiu marcar, apesar do apoio entusiástico dos 50 mil torcedores que lotaram as arquibancadas do seu estádio.

A Holanda havia surpreendido com dois clubes nas oitavas de final desta Liga dos Campeões, mas ambos estão agora à beira do abismo, já que na terça-feira o PSV Eindhoven foi goleado em casa pelo Arsenal por 7 a 1.

