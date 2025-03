Independentistas querem que conhecimento da língua catalã seja requisito para residir na Catalunha

O partido pró-independência Juntos pela Catalunha quer tornar o conhecimento do catalão um requisito para obter uma autorização de residência nesta região espanhola, após chegar a um acordo com os socialistas de Pedro Sánchez para uma ampla transferência de competências na migração, que ainda precisa ser aprovada no Congresso.

"O idioma será um requisito? Claro que será solicitado", disse a porta-voz do partido no Congresso, Miriam Nogueras, na televisão espanhola nesta quarta-feira (5).

"Estamos na Catalunha, e na Catalunha há uma língua oficial que é o catalão. Assim como se você for morar na França, o requisito é aprender francês", acrescentou Nogueras, membro da formação liderada por Carles Puigdemont.

O Juntos pela Catalunha, no entanto, não faz parte do governo regional atualmente presidido pelo socialista Salvador Illa, que seria a administração encarregada de implementar a lei na região, caso seja aprovada no Congresso.

O texto prevê, entre outros itens, que a polícia regional catalã administrará a segurança de portos, aeroportos e outras áreas críticas em coordenação com a Polícia Nacional e a Guarda Civil.

O partido de extrema esquerda Podemos advertiu que seus quatro deputados, fundamentais para a aprovação da lei, não votarão a favor do texto, que consideram "um acordo que normaliza e legitima o racismo institucional", afirmou o seu secretário de organização, Pablo Fernández, na Radio Nacional nesta quarta-feira.

