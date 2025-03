Romênia expulsa dois diplomatas russos por 'interferência'

A Romênia, membro da Otan, anunciou nesta quarta-feira (5) a expulsão de dois diplomatas russos de alto escalão, acusando Moscou de "interferência" após as críticas dos serviços secretos russos à imputação do candidato presidencial de extrema direita Calin Georgescu.

"As autoridades romenas decidiram declarar o adido militar russo em Bucareste e seu vice como persona non grata", disse em comunicado o Ministério das Relações Exteriores, que no dia anterior havia denunciado "uma série de ações híbridas" e "interferências" de Moscou "com o objetivo de minar a democracia na Romênia".

