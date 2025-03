Missão contra o Hamas ainda não terminou, diz novo comandante militar de Israel

A missão do Exército israelense para derrotar o Hamas na Faixa de Gaza "ainda não terminou", afirmou nesta quarta-feira o novo comandante do Estado-Maior, tenente-general Eyal Zamir, durante a cerimônia de posse no cargo.

"Hoje, aceito o comando do exército com modéstia e humildade", declarou Zamir. "Este é um momento histórico. O Hamas sofreu um golpe duro, mas ainda não foi vencido, então a missão ainda não terminou", explicou.

