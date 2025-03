Presidente de Belarus se oferece para receber negociações de paz sobre a Ucrânia

O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, convidou os governantes dos Estados Unidos, Ucrânia e Rússia para sua capital, Minsk, para organizar negociações de paz sobre o conflito entre Moscou e Kiev.

"Digam a (Donald) Trump que o espero aqui, junto a (Vladimir) Putin e (Volodimir) Zelensky", afirmou o aliado de Moscou em uma entrevista ao blogueiro americano Mario Nawfal publicada nesta quarta-feira e gravada em 27 de fevereiro, segundo a agência oficial de notícias Belta.

"Vamos nos sentar e chegar a um acordo com tranquilidade. Se quiserem chegar a um acordo", insistiu Lukashenko.

No poder em Minsk desde 1994, Lukashenko é um dos principais aliados de Putin e cedeu seu território às tropas russas no início da operação contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Na entrevista, no entanto, ele destacou que "é necessário chegar a um acordo" com Zelensky "porque grande parte da sociedade ucraniana está com ele".

"São apenas 200 km entre a fronteira bielorrussa e Kiev. Meia hora de avião. Venha", disse ao homólogo ucraniano.

A oferta de Lukashenko acontece após dias turbulentos nas relações entre a Ucrânia e a administração de Donald Trump, que expulsou Zelensky da Casa Branca na sexta-feira depois de uma discussão no Salão Oval, quando o presidente americano acusou o ucraniano de não querer a paz.

A situação pareceu menos tensa na terça-feira, quando Trump afirmou que recebeu uma carta de Zelensky na qual ele afirma estar disposto a negociar com a Rússia para uma "paz duradoura"

bur/pz/dbh/zm/fp