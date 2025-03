China anuncia aumento de 7,2% no orçamento militar

A China anunciou nesta quarta-feira (05) que seu orçamento militar, o segundo maior do mundo, atrás dos Estados Unidos, vai aumentar 7,2% em 2025, assim como no ano passado.

Essa taxa de crescimento, em linha com as expectativas, consta de um relatório orçamentário do governo divulgado paralelamente à sessão anual do Parlamento chinês, no momento em que as Forças Armadas do país passam por uma rápida modernização.

Pequim vai gastar US$ 245,7 bilhões em defesa neste ano, menos de um terço do orçamento de Washington, segundo o relatório. O orçamento militar da China vem aumentando há décadas, acompanhando o desenvolvimento econômico do país.

bur-ehl/phs/mas/mel/lb