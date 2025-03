China busca crescimento de 'cerca de 5%' em 2025 (documento oficial)

A China busca um crescimento econômico de "cerca de 5%" em 2025, uma meta semelhante à do ano passado, aponta um documento oficial ao qual a AFP teve acesso.

A meta foi definida no momento em que a economia do país enfrenta obstáculos devido às novas tarifas americanas, à crise persistente do setor imobiliário e à demanda fraca dos consumidores.

Segundo o documento, a China definiu uma meta de inflação de 2% e planeja criar 12 milhões de novos empregos urbanos neste ano. Os objetivos econômicos devem ser anunciados oficialmente mais tarde pelo primeiro-ministro chinês, Li Qiang, na Assembleia Popular Nacional.

A segunda maior economia do mundo não conseguiu se recuperar após a pandemia, afetada pela crise imobiliária e o desemprego alto entre os jovens, fatores agravados pela decisão dos Estados Unidos de impor uma tarifa adicional de 10% sobre os produtos procedentes da China.

