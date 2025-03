Justiça da Flórida anuncia investigação criminal contra irmãos Tate

O procurador-geral do estado da Flórida anunciou nesta terça-feira a abertura de uma investigação criminal sobre o influenciador de direita Andrew Tate e seu irmão, que retornaram na semana passada aos Estados Unidos procedentes da Romênia, onde enfrentam acusações de estupro e tráfico de pessoas.

"Esses indivíduos admitiram publicamente participar do que parece ser uma rede de prostituição, tráfico e exploração de mulheres em todo o mundo", disse James Uthmeier, em comentários divulgados por um repórter da emissora EW Scripps. "Se eles cometeram atividades criminosas na Flórida, nós os perseguiremos com todo o peso da lei e os responsabilizaremos."

Tate, um ex-kickboxer de 38 anos, e seu irmão Tristan, 36, chegaram à Florida em um avião particular, na última quinta-feira. Os irmãos, que têm nacionalidade britânica e americana, são acusados pela Justiça romena de terem criado com duas mulheres, em 2021, uma organização criminosa com ramificações na Romênia e no Reino Unido, e de explorar sexualmente várias vítimas. Os dois têm que se apresentar à corte no fim do mês, ou podem ter a prisão preventiva decretada.

Andrew Tate foi banido das redes sociais Instagram e TikTok devido às suas publicações, porém mais de 10 milhões de pessoas seguem o seu conteúdo, considerado homofóbico e racista, no X.

Quatro britânicas que entraram com uma ação civil no Reino Unido contra Andrew Tate, acusando-o de estupro e controle coercitivo entre 2013 e 2016, expressaram na semana passada seu temor de que o governo dos Estados Unidos possa pressionar as autoridades romenas a aliviar as restrições de viagem dos Tate e permitir que eles escapem do processo judicial.

Um tribunal romeno autorizou um pedido britânico para extraditar os irmãos, mas somente após a conclusão dos procedimentos legais na Romênia. No ano passado, os Tate foram condenados em um caso de fraude fiscal na Grã-Bretanha.

