Oposição sérvia lança bombas de fumaça e sinalizadores no Parlamento

Membros da oposição sérvia que apoiam as manifestações contra a corrupção que sacodem o país há meses tumultuaram a sessão parlamentar desta terça-feira com sinalizadores e bombas de fumaça.

Logo após a aprovação da agenda do dia, deputados opositores acenderam os sinalizadores e lançaram as bombas de fumaça. As imagens foram transmitidas ao vivo pelo Parlamento.

A presidente da Assembleia, Ana Brnabic, e o ministro do Interior, Ivica Dacic, informaram que também foi lançado gás larimogêneo. Uma deputada sofreu um derrame e foi internada, anunciou o ministro da Saúde, Zlatibor Loncar.

A Sérvia é cenário de manifestações estudantis contra a corrupção desde o desabamento do teto da estação ferroviária de Novi Sad, que deixou 15 mortos.Os manifestantes protestam contra a suposta falta de controle dos projetos de obras do governo, um movimento que causou a demissão de funcionários do alto escalão, entre eles o premier Milos Vucevic, em janeiro, e que aumentou a pressão sobre o presidente do país.

Horas após os primeiros incidentes, um deputado da oposição acionou um extintor de incêndio contra outros deputados. Alguns parlamentares agitavam bandeiras sérvias e faixas com os dizeres: "Suas mãos estão ensanguentadas" e "Respondam às demandas dos estudantes!"

À noite, o presidente Aleksandar Vucic denunciou o que chamou de "atos de hooliganismo" e mencionou "um dia difícil para a Sérvia". Em uma tentativa de acalmar os protestos, o governo divulgou uma série de documentos sobre a reforma da estação e o presidente indultou manifestantes detidos.

Cerca de 15 pessoas foram indiciadas no caso das obras na estação ferroviária.

