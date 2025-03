Concessionária da Tesla é incendiada em cidade da França

Doze automóveis Tesla foram incendiados na noite de domingo (2) nas imediações de Toulouse, no sul da França, em uma ação provocada no estacionamento de uma concessionária da marca do magnata americano Elon Musk, segundo a promotoria.

"Foram abertas investigações sobre este incêndio intencional", declarou à AFP um magistrado da promotoria de Toulouse, referindo-se a "vários indícios de incêndios deliberados" e a uma origem que não foi "acidental em absoluto", assegurou.

"Oito veículos ficaram completamente destruídos e quatro parcialmente", detalhou a fonte, acrescentando que a brigada de investigação Toulouse-Mirail da Gendarmaria está a cargo da investigação.

Philippe Guyot, prefeito de Plaisance-du-Touch, localidade de 20.000 habitantes situada às margens de Toulouse, declarou que os bombeiros haviam "realizado as primeiras análises para determinar a origem do incêndio, mas com três focos [distintos] é evidente que se trata de um incêndio intencional".

"A edificação [da concessionária] não foi afetada", acrescentou.

O incêndio acontece em meio às críticas ao posicionamento político adotado por Elon Musk, atualmente um colaborador próximo do presidente americano Donald Trump.

