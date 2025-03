Ao receber o prêmio Goya Internacional de 2025, em Granada, na Espanha, o ator Richard Gere aproveitou para e fazer duras críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. wikimedia commons/Harald Krichel

"Estou vindo de um lugar muito obscuro na América. Temos um valentão, um bandido como presidente dos Estados Unidos. Mas isso não é apenas nos Estados Unidos, é em todo lugar", disparou o veterano de Hollywood. reprodução

No mesmo discurso, Gere aproveitou para citar a presença da esposa, Alejandra Silva, que nasceu na região da Galícia e estava presente na plateia. reprodução

Desde setembro de 2024, o ator de 75 anos vive com sua família em uma mansão em Madri, capital da Espanha. Ele se mudou dos Estados Unidos logo após a eleição de Donald Trump. reprodução instagram

Tanto ele quanto a esposa já haviam se manifestado publicamente contra o novo mandatário. Reprodução/Instagram @alejandragere

Gere e Alejandra haviam adquirido a casa na Espanha há dois anos, junto ao cantor e compositor Paul Simon. divulgação

Segundo informações do jornal The Independent, a mansão foi construída em 1938 e conta com seis quartos, 11 banheiros, uma piscina, vários jardins e uma casa de hóspedes com três quartos. divulgação

Antes de mudar de país, Gere vendeu sua mansão de 12 hectares em New Canaan, no estado de Connecticut, por US$ 10,7 milhões (cerca de R$ 62 milhões). reprodução/The Grosby Group/Backgrid

Natural da Filadélfia, Pensilvânia, Richard Gere nasceu em 31 de agosto de 1949. Com uma carreira consolidada, Gere se tornou um ícone — e galã — do cinema, especialmente nas décadas de 1980 e 1990. wikimedia commons Arielaortizb

Gere cresceu em uma fazenda próxima a Syracuse, em Nova York, e desde jovem demonstrou uma grande variedade de talentos. Maximilian Bühn, CC-BY-SA 4.0

Na escola, destacou-se em esportes, principalmente ginástica olímpica, e também era um músico talentoso, chegando a tocar trompete na banda escolar. flickr - Nancy Pelosi's House office

Essa versatilidade o levou a conquistar uma bolsa de estudos para estudar filosofia na Universidade de Massachusetts, onde também se envolveu com o teatro e a música. wikimedia commons Oinkers42

Sua carreira começou a decolar no início dos anos 1970, quando passou a atuar em peças teatrais e a ganhar destaque em produções como "Grease", na Broadway. reprodução/instagram

Sua estreia no cinema aconteceu em 1975, com o filme de ação policial "Perigos", no qual interpretou o personagem Billy. reprodução

Em 1978, Gere ganhou um destaque maior ao protagonizar "Cinzas no Paraíso", do conceituado diretor Terrence Malick. reprodução

No entanto, foi em "Gigolô Americano" (1980) que ele se tornou um verdadeiro símbolo de Hollywood, graças à sua atuação como Julian Kay, um acompanhante masculino sofisticado. reprodução

Esse personagem foi o responsável por consolidar a imagem de Gere como um galã global. divulgação/paramount pictures

Outro grande sucesso de sua carreira foi "Uma Linda Mulher" (1990), no qual interpretou Edward Lewis, um empresário que se apaixona por uma prostituta, interpretada por Julia Roberts. Reprodução/Divulgação

A química entre Gere e Roberts fez do filme um dos maiores clássicos românticos do cinema e ajudou a catapultar ambos ao estrelato mundial. Reprodução

Além disso, o filme foi um sucesso de bilheteria e tornou Richard um ícone dos romances hollywoodianos. Nesse meio tempo, Gere viveu o advogado de defesa Martin Vail, no thriller "As Duas Faces de um Crime" (1996). reprodução

Depois, Gere estrelou filmes como "Noiva em Fuga" (1999) e "Chicago" (2002), pelo qual ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator em Musical ou Comédia. wikimedia commons JanPress

Richard Gere também é conhecido por seu ativismo social e espiritualidade. Ele é um praticante dedicado do budismo e um forte apoiador da causa tibetana, sendo amigo pessoal do Dalai Lama. flickr - U.S. Embassy New Delhi

Sua postura em relação aos direitos humanos e sua defesa dos direitos dos tibetanos, por exemplo, resultaram em algumas controvérsias e até na proibição de entrada dele na China. flickr - John Mathew Smith & www.celebrity-photos.com

Em 2017, o ator chegou a afirmar que não era mais escalado para grandes filmes por defender a soberania do Tibet. reprodução/youtube

A vida amorosa de Gere foi agitada. Ele foi casado com a supermodelo Cindy Crawford de 1991 a 1995, um relacionamento que deu o que falar na época. montagem/reprodução/wikimedia commons

Além dela, Gere se envolveu com a artista plástica brasileira Sylvia Martins, a atriz Penelope Milford e com a produtora Dawn Steel. No início dos anos 2000, chegou a se casar com Carey Lowell (foto), com quem teve um filho, Homer. reprodução/youtube