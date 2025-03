Novo acidente rodoviário na Bolívia deixa ao menos 25 mortos

Pelo menos 25 pessoas morreram nesta segunda-feira (3) na Bolívia quando um ônibus de passageiros despencou e capotou por uma encosta de cerca de 500 metros, após colidir com uma caminhonete em Potosí, no sul do país, informou o Ministério Público boliviano.

Este é o segundo acidente com número elevado de vítimas no período de três dias. No sábado, 37 pessoas morreram quando dois ônibus se chocaram de frente também em Potosí, durante as festas de Carnaval.

O novo acidente ocorreu na estrada Oruro-Potosí, na localidade de Las Leñas, cerca de 90 quilômetros ao norte da cidade de Potosí. A colisão frontal entre os veículos deixou "como saldo 25 mortos e 26 feridos", detalhou o MP em comunicado.

As autoridades presumem que o motorista da caminhonete, que está internado em um hospital próximo, foi o responsável pelo acidente após invadir a faixa oposta.

"Está no hospital [...] com custódia policial, pois está detido pelo Ministério Público", detalhou à AFP Limberth Choque, porta-voz polícia.

Todos os mortos eram passageiros do ônibus que despencou, acrescentou.

Segundo informações da polícia, o veículo de passageiros havia partido de Oruro, onde neste fim de semana se celebrou o Carnaval de Oruro, uma das maiores festas da América Latina, que recebe dezenas de milhares de pessoas todos os anos.

