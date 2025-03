Barcelona goleia Real Sociedad e recupera liderança do Espanhol

O Barcelona recuperou a liderança do Campeonato Espanhol com a vitória por 4 a 0 sobre a Real Sociedad neste domingo (2), em jogo válido pela 26ª rodada.

O cartão vermelho direto para o zagueiro e capitão da Real Sociedad, Aritz Elustondo (17'), foi determinante para o resultado.

Gerard Martín (25') abriu o placar, Marc Casadó (29') ampliou, Ronald Araújo (56') fez o terceiro e Robert Lewandowski (61') selou a goleada do Barça.

Com a vitória, o time catalão soma 57 pontos, um à frente do Atlético de Madrid, que no sábado bateu o Athletic Bilbao por 1 a 0.

Os 'blaugrana' também aproveitaram a derrota do Real Madrid para o Betis (2 a 1), que fez o time merengue cair para a terceira posição na tabela com 54 pontos.

Por sua vez, a Real Sociedad, que briga por vaga nas copas europeias, fica com 34 pontos, a quatro do Betis (6º), que fecha a zona de classificação.

No outro jogo já encerrado deste domingo, o Leganés (16º) venceu o Getafe (14º) por 1 a 0 e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento.

-- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Valladolid - Las Palmas 1 - 1

- Sábado:

Girona - Celta Vigo 2 - 2

Rayo Vallecano - Sevilla 1 - 1

Betis - Real Madrid 2 - 1

Atlético de Madrid - Athletic Bilbao1 - 0

- Domingo:

Leganés - Getafe 1 - 0

Barcelona - Real Sociedad 4 - 0

(14h30) Mallorca - Alavés

(17h00) Osasuna - Valencia

- Segunda-feira:

(17h00) Villarreal - Espanyol

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 57 26 18 3 5 71 25 46

2. Atlético de Madrid 56 26 16 8 2 43 16 27

3. Real Madrid 54 26 16 6 4 55 25 30

4. Athletic Bilbao 48 26 13 9 4 44 23 21

5. Villarreal 44 25 12 8 5 48 35 13

6. Betis 38 26 10 8 8 34 33 1

7. Rayo Vallecano 36 26 9 9 8 28 27 1

8. Mallorca 35 25 10 5 10 24 31 -7

9. Real Sociedad 34 26 10 4 12 23 27 -4

10. Celta Vigo 33 26 9 6 11 38 40 -2

11. Sevilla 33 26 8 9 9 31 36 -5

12. Girona 32 26 9 5 12 34 39 -5

13. Osasuna 32 25 7 11 7 29 34 -5

14. Getafe 30 26 7 9 10 21 21 0

15. Espanyol 27 25 7 6 12 24 36 -12

16. Leganés 27 26 6 9 11 23 38 -15

17. Las Palmas 24 26 6 6 14 30 44 -14

18. Valencia 23 25 5 8 12 25 41 -16

19. Alavés 22 25 5 7 13 28 39 -11

20. Valladolid 16 26 4 4 18 17 60 -43

