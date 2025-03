Ex-governador Andrew Cuomo vai se candidatar à Prefeitura de NY

O ex-governador de Nova York Andrew Cuomo, que renunciou em 2021, devido a acusações de assédio sexual, anunciou neste sábado seu retorno à política com uma candidatura à Prefeitura de Nova York, uma corrida em que vai enfrentar o atual prefeito, Eric Adams, acusado de corrupção.

"É necessário lançar um plano ousado para dar um giro em Nova York", diz Cuomo em um vídeo de 17 minutos publicado na rede social X, em que anuncia a candidatura e lembra seus feitos durante a década em que foi governador do estado de mesmo nome, entre eles a gestão da pandemia de Covid-19.

Cuomo, 67, faz um retorno surpreendente à política, após três anos de ostracismo por ter sido acusado por 11 mulheres de assédio sexual, um escândalo que o levou a renunciar em agosto de 2021 e que consumiu US$ 25 milhões dos contribuintes para que ele se defendesse nos tribunais, segundo o jornal The New York Times.

"Certamente cometi erros, alguns dolorosos, sem dúvida, e acredito que aprendi com eles e que sou uma pessoa melhor por isso", diz o ex-governador no vídeo.

O anúncio põe fim a meses de especulações, mas, para participar das eleições de novembro, o democrata terá que vencer em junho as primárias do seu partido, onde aparece com uma certa vantagem.

Segundo a imprensa local, Cuomo ainda enfrenta processos civis movidos por duas acusadoras. Outras retiraram as acusações.

