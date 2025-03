Lula chama discussão entre Trump e Zelensky de 'cena grotesca'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva descreveu neste sábado a discussão da véspera entre os presidentes Donald Trump e Volodymyr Zelensky como uma "cena grotesca".

"Desde que a diplomacia foi criada, não se via uma cena tão grotesca, tão desrespeitosa, como a que aconteceu no Salão Oval da Casa Branca", disse Lula no Uruguai, onde assistiu à posse do presidente Yamandú Orsi.

"Acho que o Zelensky foi humilhado, acho que, na cabeça do Trump, o Zelesky merecia isso (...) É bem possível que a Europa seja responsabilizada pelo desastre que está acontecendo."

O governo Lula tentou promover um plano de paz alternativo no contexto do grupo Brics, que não foi aprovado pela Ucrânia, nem pelos Estados Unidos. "Espero que, agora, todos tenham aprendido uma lição: somente a paz é capaz de trazer ao mundo a normalidade", concluiu no Uruguai o presidente brasileiro.

ffb/arm/lb