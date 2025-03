PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA UCRÂNIA DIPLOMACIA: Zelensky viaja a Londres após bate-boca na Casa Branca

URUGUAI POLÍTICA: Esquerdista Orsi assume a presidência do Uruguai seguindo os passos de Mujica

PAPA SAÚDE: Papa Francisco passa 'noite tranquila' após crise respiratória

LONDRES:

Zelensky viaja a Londres após bate-boca na Casa Branca

Volodimir Zelensky será recebido neste sábado (1º) pelo primeiro-ministro Keir Starmer em Londres, na véspera de uma cúpula europeia organizada na capital britânica para reafirmar o apoio a Kiev depois do bate-boca entre o presidente ucraniano e Donald Trump na Casa Branca.

LONDRES:

Aliados europeus apoiam Zelensky após discussão na Casa Branca

Os aliados europeus da Ucrânia, que se reúnem em Londres no domingo, apoiaram o presidente Volodimir Zelensky, convidado a se retirar da Casa Branca após uma discussão com Donald Trump, que ameaçou deixá-los "sozinhos" se não alcançarem um acordo com a Rússia.

-- URUGUAI POLÍTICA

MONTEVIDÉU:

Esquerdista Orsi assume a presidência do Uruguai seguindo os passos de Mujica

Yamandú Orsi tomará posse neste sábado(1º) como presidente do Uruguai, assumindo o cargo que já foi de seu padrinho político, o popular ex-presidente José "Pepe" Mujica, no retorno da esquerda ao poder após cinco anos de governo de centro-direita.

-- PAPA SAÚDE

VATICANO:

Papa Francisco passa 'noite tranquila' após crise respiratória

O papa Francisco, hospitalizado há 16 dias com pneumonia dupla, passou uma "noite tranquila", informou o Vaticano neste sábado(1º), um dia após o jesuíta argentino de 88 anos sofrer uma crise respiratória "isolada".

HOLLYWOOD:

Quem ganhará o Oscar? Os dez indicados a Melhor Filme

A cerimônia do Oscar deste domingo promete uma disputa acirrada entre "Anora" e "Conclave", empatados nas previsões dos especialistas para a estatueta de Melhor Filme após uma turbulenta temporada de premiações.

GAZA:

A primeira fase da trégua em Gaza chega ao fim sem perspectiva de novo acordo

A primeira fase da trégua entre Israel e o Hamas na guerra na Faixa de Gaza termina neste sábado(1º) sem nenhum resultado nas negociações sobre as próximas etapas.

ISTAMBUL:

PKK está disposto a fazer paz com Turquia após 4 décadas de conflito

O Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) anunciou um cessar-fogo com a Turquia neste sábado (1º), após o apelo histórico de seu líder preso, Abdullah Öcalan, para que o grupo cesse as hostilidades e inicie negociações para sua dissolução

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

