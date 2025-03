Japão registra uma morte e milhares de evacuados em pior incêndio desde 1992

O Japão tenta neste sábado (1º) conter vários incêndios florestais, depois que uma superfície recorde em décadas já foi consumida pelas chamas, com saldo de um morto e milhares de evacuados.

Pelo menos uma pessoa morreu no incêndio iniciado na quarta-feira, que afetou mais de 80 edifícios e obrigou milhares de moradores a deixarem as áreas no entorno da cidade de Ofunato, na região de Iwate, no nordeste do país.

Segundo a agência japonesa de gestão de incêndios, 1.200 hectares já foram arrasados pelas chamas.

"Ainda estamos tentando determinar a superfície afetada, mas é a maior desde 1992", assegurou um porta-voz da agência neste sábado à AFP.

Naquele ano, um incêndio destruiu 1.030 hectares em Kushiro, Hokkaido, no norte do país.

Neste sábado, 1.700 bombeiros estavam mobilizados em todo o país nos trabalhos para controlar as chamas que continuam ativas, segundo imagens aéreas da emissora pública NHK.

A causa do incêndio ainda é desconhecida neste momento.

Em 2023, o Japão registrou aproximadamente 1.300 incêndios florestais, concentrados entre fevereiro e abril, quando o ar fica mais seco e os ventos aumentam.

O ano de 2024 foi o mais quente registrado no Japão, segundo a agência meteorológica nacional (JMA), em um contexto de fenômenos extremos cada vez mais frequentes em todo o mundo devido à mudança climática.

