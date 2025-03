Russell supera Verstappen e faz melhor tempo no último dia de testes da F1

No último momento da sessão, o britânico George Russell (Mercedes) conseguiu o melhor tempo no terceiro e último dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1, superando o holandês Max Verstappen (Red Bull).

O atual tetracampeão mundial liderava a tabela de tempos e parecia destinado a ser o mais rápido nesta sexta-feira (28), mas Russell fez um tempo 21 milésimos de segundo abaixo do seu, logo no final.

O tailandês Alexander Albon (Williams) ficou em terceiro, um dia depois do primeiro lugar do seu novo companheiro, o espanhol Carlos Sainz Jr.

No total dos três dias de testes, foi Sainz Jr quem obteve o melhor tempo no pequeno país do Golfo (1m29,348), com as Ferraris do inglês Lewis Hamilton e do monegasco Charles Leclerc com o segundo e terceiro melhores tempos, respectivamente.

Nesta sexta-feira, Hamilton foi o sexto e Leclerc o nono.

Como ocorre todos os anos, os tempos destas sessões devem necessariamente ser relativizados porque cada piloto tem o seu programa de testes e nem sempre focado na velocidade ou desempenho.

A McLaren, atual campeã mundial de construtores, não trabalhou a velocidade em uma volta e não mostrou suas cartas aos concorrentes.

A equipe britânica pareceu muito tranquila após estes três dias de testes no Bahrein: “Aprendemos muito sobre o carro e suas capacidades. Também aproveitamos a oportunidade para fazer diversos ajustes".

- Preocupação na Red Bull -

Já na Red Bull começam a surgir algumas preocupações, também em relação a Verstappen, que não pareceu satisfeito com o carro que tem nas mãos. Nesta sexta-feira o holandês até girou, algo que raramente acontece com ele.

"Esses testes não correram tão bem quanto esperávamos, mas é melhor ter problemas agora do que no início. Estávamos aqui para entender melhor o carro, que nem sempre respondeu como gostaríamos. Mas estamos indo na direção certa", garantiu Pierre Waché, diretor técnico francês da Red Bull.

Na Ferrari, as tão esperadas primeiras voltas de Hamilton pela 'Scuderia' foram positivas e o heptacampeão mundial parecia se sentir confortável com seu novo carro.

"Estes dias correram muito bem e progredimos bem. Conseguimos obter muitas informações úteis para melhorar antes do início da temporada. Estou ansioso para disputar a primeira corrida em Melbourne", disse o piloto inglês de 40 anos.

As equipes têm agora duas semanas para analisar os dados coletados esta semana no Bahrein e fazer os ajustes correspondentes nos carros antes do primeiro Grande Prêmio da temporada, que acontecerá de 14 a 16 de março na Austrália.

Todos os atores do paddock pensam numa temporada marcada por uma certa continuidade em relação a 2024, antes que em 2026 tudo seja revolucionado com uma nova regulamentação técnica.

