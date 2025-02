Coppola se diz emocionado com Framboesa de Ouro

O cineasta Francis Ford Coppola, 85, disse nesta nesta sexta-feira (28) que ficou emocionado por ter vencido o prêmio satírico Framboesa de Ouro de pior diretor, e afirmou que isso era uma amostra de que ele tem "a coragem" que falta na Hollywood dos dias atuais.

Coppola, que já venceu o Oscar, investiu seu próprio dinheiro no projeto "Megalópolis", um longa-metragem que dividiu a crítica. Mas o cineasta aceitou com leveza as opiniões negativas, e sua resposta ao anúncio de hoje não foi diferente.

"Neste mundo em ruínas, onde a ARTE é pontuada como se fosse uma luta-livre profissional, escolho NÃO seguir as regras covardes criadas por uma indústria tão aterrorizada em correr riscos que, apesar da enorme reserva de talentos disponíveis, pode não criar filmes que serão relevantes e permanecerão vivos daqui a 50 anos", publicou Coppola em suas redes sociais.

A estreia muito aguardada de Megalópolis no Festival de Cannes, em maio, gerou reações divergentes. Em uma trama difícil de resumir, Adam Driver interpreta um arquiteto mágico cujos esforços para reconstruir uma cidade decadente e transformá-la em uma utopia futurista são sabotados por um prefeito ressentido. Enquanto parte da crítica descreveu o filme como "uma obra-prima moderna", a outra parte o considerou "uma catástrofe".

Participam da votação do Framboesa de Ouro cerca de 1.200 membros de um grupo irreverente, do qual qualquer cinéfilo pode participar. O prêmio foi criado como uma resposta à temporada de premiações da indústria cinematográfica.

Na edição deste ano, Dakota Johnson foi eleita pior atriz, por "Madame Teia", que também levou os prêmios de pior filme e pior roteiro do ano, e Jerry Seinfeld ficou com o prêmio de pior ator, por "A Batalha do Biscoito Pop-Tart".

Joaquin Phoenix e Lady Gaga conquistaram o Framboesa de pior combo na tela, por "Coringa: Delírio a Dois".

