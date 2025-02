Tsitsipas vence Griekspoor e vai enfrentar Auger-Aliassime na final em Dubai

O tenista grego Stefanos Tsitsipas, número 11 do mundo, venceu nesta sexta-feira (28), com um duplo 6-4, o holandês Tallon Griekspoor, número 47, nas semifinais do ATP 500 de Dubai.

Na final de sábado, Tsitsipas enfrenta o canadense Felix Auger-Aliassime, 21º do ranking, que derrotou o francês Quentin Halys, número 77 e vindo do qualy, por 5-7, 6-4 e 6-3.

Auger-Aliassime é o único jogador a ter chegado a três finais até agora em 2025. Ele venceu as duas primeiras, em Adelaide (Austrália) e Montpellier (França).

No caso de Tsitsipas, sábado será a 30ª final da sua carreira profissional. Ele foi ajudado na semifinal por dores na região lombar de Griekspoor, que jogou fisicamente debilitado desde o primeiro set e não conseguiu repetir o feito após ter eliminado o russo Daniil Medvedev, número 6 e primeiro cabeça de chave, nas quartas de final, na quinta-feira.

Tsitsipas pode conquistar seu 12º título em Dubai e o primeiro desde que venceu o Masters 1000 de Monte Carlo em abril de 2024.

Auger-Aliassime conquistará seu oitavo título se vencer o grego.

--- Resultados do ATP 500 de Dubai

- Simples - Semifinais:

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.4) x Tallon Griekspoor (HOL) 6-4, 6-4

Felix Auger-Aliassime (CAN) x Quentin Halys (FRA) 5-7, 6-4, 6-3

dga/ole/si/dr/aam/rpr