Marido acusado do assassinato da atleta queniana Agnes Tirop desaparece

O marido da atleta queniana Agnes Tirop, acusado do seu homicídio em 2021, que estava em liberdade condicional, não está sendo localizado, declarou seu advogado à AFP nesta sexta-feira (28).

Em outubro de 2021, com apenas 25 anos, a atleta de nível internacional, vencedora duas vezes do bronze mundial dos 10.000 metros (2017 e 2019) e quarta nos Jogos Olímpicos de Tóquio (2021) nos 5.000 metros, foi encontrada morta esfaqueada em sua casa em Iten, célebre local de treinamentos de corridas de fundo no vale do Rift.

A tragédia aconteceu pouco depois de Tirop bater o recorde mundial dos 10 quilômetros femininos na Alemanha.

Seu marido, Emmanuel Ibrahim Rotich, de 45 anos, acusado do assassinato, negou as acusações.

O suspeito deveria comparecer na quinta-feira ante um tribunal de Eldoret, ao oeste do Quênia, mas seu advogado, Ngigi Mbugua, declarou ao juiz que seu representado não foi localizado.

Nos últimos anos, o Quênia tem sido cenário de vários casos de mortes e assassinatos de atletas de primeiro nível.

A maratonista ugandesa Rebecca Cheptegei foi queimada com gasolina por seu esposo e morreu em setembro poucas semanas após disputar os Jogos de Paris.

O assassinato de Rebecca comoveu o mundo do atletismo e se tornou um caso emblemático da violência contra as mulheres.

Rotich havia sido colocado em liberdade condicional em novembro de 2023 depois de ter passado dois anos na prisão.

