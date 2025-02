Inflação nos EUA diminuiu em janeiro, atingindo 2,5% em um ano (índice PCE)

A inflação nos Estados Unidos caiu ligeiramente em janeiro para 2,5% em 12 meses, alinhada com as expectativas e após vários aumentos consecutivos, de acordo com o índice PCE publicado nesta sexta-feira (28) pelo Departamento do Comércio.

A inflação permaneceu em 0,3% no mês.

Essa desaceleração da inflação, considerando um ano e um mês, era esperada pelos analistas, segundo o consenso compilado pela consultoria MarketWatch.com.

Em dezembro, o índice PCE registrou um aumento de 2,6% no acumulado do ano.

Os novos dados marcam uma reversão da tendência de alta observada desde outubro para este índice, o favorito do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) na condução da política monetária.

O Fed tem como meta oficial uma inflação anual de 2%.

O número divulgado nesta sexta-feira contrasta com outro indicador da inflação, o índice PCI, que subiu pelo quarto mês consecutivo em janeiro, quando analistas esperavam uma desaceleração no ritmo de aumento dos preços ao consumo.

O índice PCE subjacente, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, também caiu na comparação anual, de 2,9% em dezembro para 2,6%.

myl/rl/db/llu/db/aa/yr