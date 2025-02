Botafogo anuncia contratação do técnico português Renato Paiva

O Botafogo anunciou, nesta sexta-feira (28), a contratação do técnico português Renato Paiva, horas depois de o time carioca perder a Recopa Sul-Americana para o Racing da Argentina, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O novo treinador alvinegro, que se destacou no futebol sul-americano ao vencer o campeonato equatoriano de 2021 pelo Independiente del Valle, assinou um contrato de dois anos, informou o clube num comunicado.

Também tem experiência no futebol mexicano (Toluca e Club León) e brasileiro. No Brasil, levou o Bahia à conquista do Campeonato Baiano em 2023.

"Renato Paiva iniciou sua trajetória no futebol com uma longa e vitoriosa passagem pelas categorias de base do Benfica, onde trabalhou por 15 anos e teve uma grande contribuição para o desenvolvimento de jovens talentos", acrescenta a nota.

Paiva, de 54 anos, assistiu na quinta-feira, de um camarote no estádio Nilton Santos, à derrota por 2 a 0 (4 a 0 no placar agregado) de seu novo time no jogo de volta da Recopa Sul-Americana, entre os atuais campeões da Libertadores e da Sul-Americana.

Foi o terceiro torneio até agora em 2025 em que o time da Estrela Solitária passou em branco, após perder a Supercopa do Brasil para o Flamengo e ser eliminado na primeira fase do Campeonato Carioca.

Depois de fazer a melhor campanha de sua história no ano passado, com o inédito título da Libertadores e o primeiro título do Brasileirão em quase três décadas, o Botafogo entrou em uma espiral de derrotas desde a saída, no início de janeiro, do técnico português Artur Jorge que se transferiu para o Al-Rayyan, do Catar.

Desde então, a equipe alvinegra foi comandada por dois treinadores interinos, Carlos Leiria e Cláudio Caçapa.

O setor ofensivo também sofreu perdas consideráveis, com as transferências para o futebol europeu do atacante Luiz Henrique e do meia argentino Thiago Almada, fundamentais em 2024.

Apesar da decepção dos torcedores, o dono do clube, o empresário John Textor, minimizou o mau início considerando que a temporada só começa no final de março, com a abertura do Campeonato Brasileiro.

"Não dou a mínima para aqueles torneios de marketing que perdemos (…) Você não pode ser derrubado do topo da montanha na pré-temporada”, disse o dirigente americano ao canal ESPN após perder a Recopa.

Proprietário do conglomerado de clubes Eagle Football, do qual o Lyon também faz parte, Textor entregou a medalha de vice-campeão a um torcedor argumentando que "não leva para casa medalhas de perdedores".

