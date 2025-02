Expectativa por 'Ainda Estou Aqui': fim do suspense na noite do Oscar

O Brasil, que nunca ganhou um Oscar, torce para que seu filme "Ainda Estou Aqui", sobre o desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva durante a ditadura e a resistência de sua viúva Eunice, traga sua primeira estatueta de ouro.

Indicado a Melhor Filme e Melhor Filme Internacional, o longa dirigido por Walter Salles ("Diários de Motocicleta") também colocou sua protagonista, Fernanda Torres, na disputa como Melhor Atriz, após levar um Globo de Ouro no início da temporada.

O filme concorre, entre outros, com "Emilia Pérez", musical do diretor francês Jacques Audiard que aborda o mundo do narcotráfico e foi rodado quase todo em espanhol.

Embora a produção da Netflix tenha ficado no topo com 13 indicações, incluindo de Melhor Filme, foi fortemente ofuscada por comentários racistas postados anos atrás nas redes sociais por sua protagonista, a espanhola Karla Sofía Gascón, e pelas críticas oficiais do México à maneira como o país foi retratado.

"Anora" e "Conclave" parecem estar empatados na disputa pelo Oscar de Melhor Filme neste domingo em Los Angeles, Califórnia. Um acompanha uma 'striper' em Nova York e outro é um drama ambientado no Vaticano.

Com uma temporada de premiações peculiar impactada pelos incêndios de Los Angeles em janeiro e um escândalo sobre publicações racistas, a batalha pelo maior prêmio de Hollywood está prestes a terminar.

"Não acho que alguém possa realmente dar a palavra final" sobre o que vai acontecer, disse o especialista em premiações Scott Feinberg, da revista semanal especializada The Hollywood Reporter.

"Ambos os lados estão mais ansiosos do que confiantes... isso deve ser um sinal de que esta é realmente uma disputa acirrada", disse à AFP.

"Anora", dirigido por Sean Baker, é o filme mais premiado até agora.

Conta a história de uma dançarina erótica que se casa com o filho de um oligarca russo, apenas para descobrir mais tarde que seu casamento dos sonhos é, na verdade, um pesadelo.

A produção independente de baixo orçamento já ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes e recebeu troféus da crítica, além dos sindicatos de diretores, produtores e roteiristas de Hollywood.

Mas "Conclave", que gira em torno do processo secreto de escolha do novo líder da Igreja Católica no momento em que o papa Francisco enfrenta problemas de saúde, parece ter conquistado muitos votos tardios.

Lançado pela Focus Features - dos estúdios NBCUniversal - e apresentando um elenco impecável liderado por Ralph Fiennes, o filme conquistou prêmios no Bafta britânico e na cerimônia do Screen Actors Guild (SAG).

Quase todos os filmes que surpreenderam ao levar o prêmio de Melhor Filme nos últimos anos, incluindo "Shakespeare Apaixonado", "Alto Impacto", "Parasita" e "CODA", já haviam conquistado o prêmio do SAG, disse Feinberg.

"Pessoalmente, vou com 'Conclave' (...) é um 'Melhor Filme' mais tradicional e clássico", disse um eleitor do Oscar à AFP sob condição de anonimato.

- Recordes -

Adrien Brody, que interpreta um talentoso arquiteto e sobrevivente do Holocausto em "O Brutalista", é considerado o favorito para ganhar o Oscar de melhor ator há meses.

Mas Timothée Chalamet recebeu muitos elogios por interpretar um jovem Bob Dylan em "Um Completo Desconhecido, e pode estragar o dia de Brody.

Aos 29 anos, é provavelmente a estrela mais poderosa entre os indicados e pode tirar o recorde de Brody (que venceu em 2003) como o ator mais jovem a vencer na categoria.

Brody é "a escolha mais segura", disse Feinberg, supondo que eleitores suficientes da Academia assistiram à história de três horas e meia.

No entanto, vários membros da Academia "ficaram chateados por ficarem trancados em uma sala por todo esse tempo", disse o eleitor do Oscar à AFP.

- "Retorno triunfal" -

Pode haver uma vencedora ainda mais jovem no lado das atrizes, se a onda de apoio a "Anora" levar sua estrela, Mikey Madison, 25 anos, ao palco do Oscar.

Para isso, terá que derrotar Demi Moore, a estrela dos anos 1990 que vive um renascimento efervescente na carreira graças ao seu filme de terror corporal "A Substância".

"Hollywood adora uma história de superação", observou o eleitor do Oscar.

Gascón não parece ser favorecida pelas previsões devido ao seu escândalo, embora sua colega de elenco Zoe Saldaña continue sendo a favorita para ser coroada como Melhor Atriz Coadjuvante.

Enquanto isso, Kieran Culkin, que em "A Verdadeira Dor" interpretou um primo carismático, mas complicado, que viaja para a Polônia em busca de suas raízes familiares, parece prestes a conquistar o Melhor Ator Coadjuvante, após ganhar quase todos os prêmios da temporada nessa categoria.

- Estrelas de "Wicked" -

A cerimônia, apresentada pela primeira vez pelo comediante Conan O'Brien, certamente terá alguns momentos emocionantes.

Homenageará os bombeiros que lutaram contra os graves incêndios florestais que devastaram Los Angeles em janeiro, matando pelo menos 29 pessoas.

Números musicais irresistíveis também são esperados, um deles com as estrelas de "Wicked", Ariana Grande e Cynthia Erivo.

Pela primeira vez, a gala será transmitida na plataforma Hulu, além da rede de televisão ABC.

A 97ª edição do Oscar começa às 16h, horário local, no domingo (21h em Brasília).

amz/pr/llu/jc/aa