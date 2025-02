Rússia nomeia novo embaixador nos EUA após negociações em Istambul

A Rússia anunciou nesta sexta-feira que nomeou o diplomata Alexander Darchiev como seu novo embaixador nos Estados Unidos, um dia após negociações bilaterais em Istambul e em meio a uma reaproximação entre Washington e Moscou.

"Sua partida [...] para Washington está marcada para um futuro próximo", disse a diplomacia russa em um comunicado.

Alexander Darchiev, 64 anos, atuou como diretor do departamento da América do Norte no Ministério das Relações Exteriores desde 2021, após servir como embaixador no Canadá.

