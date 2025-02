Papa Francisco sai do estado 'crítico', mas mantém 'prognóstico reservado'

O papa Francisco não está mais em estado "crítico", mas seu prognóstico continua "reservado", confirmou uma fonte do Vaticano nesta sexta-feira (28), duas semanas depois de ele ter sido hospitalizado com pneumonia bilateral.

"O quadro continua complexo. Ele não está mais em estado crítico (...), mas o prognóstico continua reservado", disse a fonte, acrescentando que o pontífice argentino, de 88 anos, "continua com seu tratamento e fisioterapia respiratória".

O líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos no mundo foi internado na clínica Gemelli de Roma em 14 de fevereiro por uma bronquite, que se agravou para uma pneumonia dupla.

A preocupação aumentou consideravelmente no fim de semana passado, quando o estado de saúde do pontífice sofreu uma deterioração. Na terça-feira à noite, a Santa Sé explicou que o estado era "crítico, mas estável".

O boletim médico mais recente, divulgado na noite de quinta-feira, informou que sua saúde continuava "melhorando", mas que "devido à complexidade de seu quadro clínico", "mais dias de estabilidade" eram necessários antes que seu prognóstico mudasse.

Embora o "prognóstico reservado" seja usado especialmente nos casos mais graves, os médicos também o utilizam nos casos em que não conseguem determinar um prognóstico exato devido à evolução imprevisível da condição do paciente.

Esta hospitalização, a quarta e mais longa desde 2021, levanta preocupações sobre problemas anteriores que enfraqueceram a saúde do papa nos últimos anos: operações no cólon e no abdômen e dificuldades para caminhar.

E reacendeu as dúvidas sobre sua capacidade de exercer suas funções, principalmente porque o direito canônico não prevê nenhum dispositivo em caso de problema grave que possa afetar sua lucidez.

- Noite "tranquila" -

Jorge Bergoglio, que havia descartado recentemente a ideia de renunciar, conseguiu retomar seu trabalho no hospital no início da semana, embora sem fazer nenhuma aparição pública.

"O papa se levantou, tomou café da manhã e leu os jornais", disse a fonte do Vaticano nesta sexta-feira. Pouco antes, a Santa Sé informou que, "como nos dias anteriores", ele teve uma "noite tranquila".

Enquanto as orações continuam ao redor do mundo por sua rápida recuperação, outra questão é quando ele fará sua primeira aparição pública desde sua hospitalização.

Em julho de 2021, o pontífice apareceu na sacada do hospital Gemelli para rezar o tradicional Angelus alguns dias após sua internação. Ainda não se sabe se ele fará o mesmo neste domingo, depois de se ausentar das suas orações anteriores.

Francisco já cancelou a audiência programada para sábado para o Jubileu e não participará da missa da Quarta-feira de Cinzas em 5 de março, que será presidida pelo cardeal Angelo de Donatis.

As informações indicam que sua hospitalização pode ser prolongada. Segundo o jornal Il Messaggero, "o Vaticano se prepara para administrar uma longa ausência" do sumo pontífice.

Mas em meio ao "ano santo" católico, celebrado a cada 25 anos e que atrai milhões de peregrinos a Roma, muitos fiéis não hesitam em seguir até as imediações do hospital para se aproximarem de seu líder espiritual.

"Todos nós gostaríamos de poder entrar e beijar os pés do papa, mas significa muito estar aqui, mesmo que seja apenas uma questão de tempo", disse à AFP na quinta-feira Flor Mercado Garcia, uma mulher de 66 anos que visitou o Gemelli com um grupo de peregrinos mexicanos.

tjc/meb/fp/aa