Economia da Índia cresceu 6,2% no último trimestre de 2024, segundo dados oficiais

A economia da Índia cresceu 6,2% em termos anuais no trimestre de outubro a dezembro, segundo dados do governo divulgados nesta sexta-feira (28).

O número coincidiu com as expectativas do mercado e superou o crescimento anual de 5,6%, segundo números atualizados, do trimestre anterior.

A Índia também revisou ligeiramente para cima sua previsão de crescimento para o ano fiscal até março de 2025, a 6,5%, um décimo acima do previsto.

Embora o crescimento tenha acelerado no último trimestre de 2024, permanece abaixo dos 8% necessários para que a Índia crie empregos bem remunerados e gere prosperidade econômica, segundo especialistas.

A queda do consumo urbano e a redução dos gastos públicos prejudicaram a atividade econômica no país mais populoso do mundo nos últimos trimestres.

Isto é somado ao possível impacto de tarifas alfandegárias recíprocas que podem ser impostas pelo presidente americano, Donald Trump.

Embora os detalhes dos planos tarifários de Trump ainda não estejam claros, a SBI Research estima que o PIB da Índia poderia ser afetado em 50 pontos-base se Washington impusesse uma tarifa de 20% sobre as exportações do país.

A Índia reagiu rapidamente, cortando preventivamente tarifas sobre produtos como motocicletas de luxo e o bourbon.

