Mais de 40 desaparecidos após avalanche no Himalaia

Mais de 40 trabalhadores do setor de construção estão desaparecidos devido a uma avalanche no Himalaia, no estado indiano de Uttarakhand, anunciaram as autoridades nesta sexta-feira.

As equipes de emergência passaram horas em missões de resgate na neve, informou Ridhim Agarwal, da unidade de emergência do estado localizado no norte do país.

Agarwal explicou que 15 trabalhadores foram resgatados e 42 continuam desaparecidos.

str-abh-dhw/avl/meb/fp