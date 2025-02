Sainz Jr. supera sua ex-equipe Ferrari no 2º dia de testes no Bahrein; Bortoleto é 15º

O espanhol Carlos Sainz Jr., ex-Ferrari e agora novo piloto da Williams, fez o melhor tempo do segundo dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1, nesta quinta-feira (27), no circuito de Sakhir, no Bahrein, em que o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, ficou em 15º.

O madrilenho terminou à frente dos dois carros da Ferrari, do britânico Lewis Hamilton e do monegasco Charles Leclerc, aos quais superou por 31 e 83 milésimos de segundo, respectivamente.

Se na quarta-feira o corte de energia havia sido o protagonista negativo, nesta quinta o convidado inesperado foi a chuva, que atrapalhou o desenrolar de um dia de tempo fresco, com temperaturas entre 13 e 15 graus Celsius.

Na sessão matinal, o heptacampeão mundial Lewis Hamilton fez o melhor tempo, que se manteve durante quase todo o dia, até que Sainz Jr., que foi o piloto que mais voltas fez nesta quinta-feira (127 no total), o superou.

"A jornada foi novamente positiva. Estamos fazendo grandes progressos no entendimento do carro e na forma como podemos extrair seu potencial", disse o piloto inglês de 40 anos, que substituiu exatamente Sainz Jr. na Ferrari.

Charles Leclerc ocupou o lugar de Hamilton no Ferrari (SF-25) para a sessão da tarde.

O vice-campeão mundial britânico Lando Norris (McLaren), que foi o mais rápido na quarta-feira no primeiro dia de testes, ficou em décimo quarto nesta quinta, atrás de seu companheiro de equipe australiano Oscar Piastri.

A McLaren escondeu suas cartas nesta ocasião. Mais do que focar na velocidade, seus testes visaram outras questões, como a troca de pneus.

- Verstappen descansa -

Muitas equipes viram seus pilotos fazerem tempos semelhantes. O britânico George Russell e o jovem estreante italiano Andrea Kimi Antonelli conseguiram o quarto e o quinto melhores tempos com a Mercedes, enquanto o australiano Jack Doohan e o francês Pierre Gasly fizeram o oitavo e o nono melhores ao volante da sua Alpine.

O holandês Max Verstappen (Red Bull), atual tetracampeão mundial, deixou seu novo companheiro de 'box', o neozelandês Liam Lawson, pilotar durante toda a jornada.

'Mad Max' voltará à pista na sexta-feira para participar do terceiro e último dia dos testes de pré-temporada, já pensando no início da nova temporada, cujo primeiro Grande Prêmio será realizado na Austrália de 14 a 16 de março.

Lawson sofreu um problema hidráulico pela manhã. À tarde, não teve contratempos e registrou o sétimo melhor tempo do dia com o RB21.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, campeão da Fórmula 2 em 2024, ficou em 15º, atrás do britânico Lando Norris.

O paulista de 20 anos havia sido o 12º mais rápido no primeiro dia no Bahrein.

Os tempos obtidos nestes testes têm uma importância muito relativa já que as escuderias nem sempre focam na velocidade pura e privilegiam a análise de possíveis ajustes a fazer nos carros antes do início da temporada.

- Classificação ao final da segunda jornada dos três testes de pré-temporada no Bahrein:

1. Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams) 1:29.348

2. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 0.031

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 0.083

4. George Russell (GBR/Mercedes) a 0.430

5. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 0.436

6. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) a 0.881

7. Liam Lawson (NZL/Red Bull) a 0.904

8. Jack Doohan (AUS/Alpine) a 1.020

9. Pierre Gasly (FRA/Alpine) a 1.082

10. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls) a 1.327

11. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) a 1.352

12. Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls) a 1.445

13. Oscar Piastri (AUS/McLaren) a 1.473

14. Lando Norris (GBR/McLaren) a 1.534

15. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber) a 1.709

16. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber) a .109

17. Esteban Ocon (FRA/Haas) a 3.723

18. Oliver Bearman (GBR/Haas) a 5.024

