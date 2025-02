Petróleo sobe impulsionado por fim da licença da Chevron na Venezuela

Os preços do petróleo subiram com força nesta quinta-feira (27) devido a um repique técnico e também impulsionados pelo cancelamento da licença de exploração petrolífera da Venezuela concedida à empresa americana Chevron.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril subiu 2,08%, chegando a US$ 74,04.

Seu equivalente nos Estados Unidos, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega no mesmo mês, avançou 2,52%, atingindo US$ 70,35.

O petróleo disparou nesta quinta-feira após um repique técnico, influenciado especialmente pela publicação, no início desta semana, de dois índices que indicam uma queda na confiança do consumidor nos EUA, aumentando os temores de uma retração da demanda.

Outro fator de alta foi o anúncio do presidente americano, Donald Trump, sobre o cancelamento da licença concedida à Chevron para explorar petróleo venezuelano, segundo explicou Tamas Varga, analista da PVM.

Na quarta-feira, Trump anunciou que revogaria as "concessões" que seu antecessor, Joe Biden, havia concedido à Venezuela em 26 de novembro de 2022, permitindo que a Chevron voltasse a operar no país sul-americano.

"Espera-se que essa revogação reduza a produção de petróleo da Venezuela em cerca de 100 mil barris por dia", afirmou Arne Lohmann Rasmussen, da Global Risk Management.

Os traders de petróleo também estão acompanhando de perto as movimentações tarifárias da administração Trump em relação aos parceiros comerciais dos EUA.

pml-ni/tu/rl/ag/am