Presidente do Fed diz que está 'mais cauteloso' sobre combate à inflação nos EUA

O combate do Federal Reserve (Fed, banco central americano) à inflação está ameaçado pelo crescente pessimismo sobre sua capacidade de manter os preços ao consumidor sob controle, declarou uma autoridade da instituição nesta quinta-feira (27).

Em um discurso no estado da Virgínia, o presidente da célula do Fed no estado do Kansas, Jeff Schmid, disse que reduziu seu otimismo inicial de que a inflação continuaria caindo na meta de longo prazo do banco de 2% ao ano.

"Torne-me mais cauteloso", declarou Schmid, que é um membro votante do comitê que fixa as taxas do banco central americano.

A autoridade considerou que há um "forte movimento ascendente" em alguns indicadores das expectativas de inflação nos últimos meses.

Nos últimos tempos, o Fed tem combatido a inflação primeiro aumentando sua taxa de juros de referência e depois mantendo-a alta para esfriar a demanda na economia do país.

Recentemente, a instituição financeira reduziu a taxa de juros em um ponto percentual para uma faixa entre 4,25% e 4,50%. Posteriormente, anunciou que diminuiria o ritmo dos cortes no futuro.

da/dw/llu/db/yr