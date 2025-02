Isco e Antony animam Betis para duelo contra o Real Madrid no Espanhol

O meio-campista Isco, do Betis (5º), que está recuperando o seu melhor futebol, enfrentará seu ex-time, o Real Madrid (2º), no sábado, pela 26ª rodada da LaLiga, confronto que o brasileiro Antony poderá disputar após a anulação do cartão vermelho recebido no último domingo.

"Estamos novamente no processo e espero que consigamos manter esta consistência dos últimos jogos, em que demos um passo à frente", declarou Isco ao canal de televisão do Betis no domingo, após a vitória da sua equipa sobre o Getafe (2-1) no Coliseum Alfonso Pérez.

O meio-campista 'verdiblanco' conquistou cinco Ligas dos Campeões e três títulos de LaLiga com a camisa 'merengue', entre outros troféus, antes de se transferir para o Sevilla em 2022 e um ano depois para o Betis.

Porém, uma fratura na perna ameaçou arruinar os últimos anos de sua carreira, mas Isco começou a trabalhar e recuperou o antigo nível após duas operações.

O técnico chileno do Betis, Manuel Pellegrini, o reintegrou à equipe em dezembro, após seis meses de ausência, e o jogador de Málaga rapidamente assumiu a liderança da equipe em campo.

"Acho que ele é um profissional impecável e embora tenha ficado tanto tempo afastado, cuidou da alimentação e não engordou, está na forma ideal", disse Pellegrini. "Estou muito feliz por ele, ele fez todo o possível para entrar em forma o mais rápido possível com uma atitude exemplar", acrescentou.

O jogador de 32 anos, autor dos dois gols contra o Getafe, tentará surpreender o Real Madrid, que vive uma emocionante luta pelo título.

No Benito Villamarín, o Real Madrid também enfrentará a nova sensação do campeonato, o explosivo ponta-direita Antony, emprestado pelo Manchester United. O brasileiro foi expulso contra o Getafe, mas seu cartão vermelho foi anulado na quarta-feira.

O atacante marcou três gols em seis jogos em todas as competições e já é peça fundamental no ataque do Betis. "É muito fácil jogar com ele. Tem um talento incrível, toma boas decisões", disse Isco sobre Antony, com quem espera liderar a equipe para alcançar uma vaga europeia na próxima temporada.

Já o Real Madrid espera que Kylian Mbappé esteja apto para jogar depois de ter ficado de fora da ida das semifinais da Copa do Rei, contra a Real Sociedad, na quarta-feira, devido a uma cirurgia dentária. Jude Bellingham não estará presente, punido por xingar o árbitro contra o Osasuna, no dia 15 de fevereiro.

O Barcelona, que recebe no domingo a Real Sociedad (9ª), lidera o campeonato graças ao saldo de onze gols em relação ao time merengue, já que ambos estão empatados com 54 pontos na tabela.

Por sua vez, o Atlético de Madrid (3º), apenas um ponto atrás de Barça e Real Madrid, enfrentará no sábado o Athletic Bilbao (4º), que também quer entrar na briga pelo título do Campeonato Espanhol.

-- Programação da 26ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(17h00) Valladolid - Las Palmas

- Sábado:

(10h00) Girona - Celta Vigo

(12h15) Rayo Vallecano - Sevilla

(14h30) Betis - Real Madrid

(17h00) Atlético de Madrid - Athletic Bilbao

- Domingo:

(10h00) Leganés - Getafe

(12h15) Barcelona - Real Sociedad

(14h30) Mallorca - Alavés

(17h00) Osasuna - Valencia

- Segunda-feira:

(17h00) Villarreal - Espanyol

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 54 25 17 3 5 67 25 42

2. Real Madrid 54 25 16 6 3 54 23 31

3. Atlético de Madrid 53 25 15 8 2 42 16 26

4. Athletic Bilbao 48 25 13 9 3 44 22 22

5. Villarreal 44 25 12 8 5 48 35 13

6. Rayo Vallecano 35 25 9 8 8 27 26 1

7. Betis 35 25 9 8 8 32 32 0

8. Mallorca 35 25 10 5 10 24 31 -7

9. Real Sociedad 34 25 10 4 11 23 23 0

10. Celta Vigo 32 25 9 5 11 36 38 -2

11. Sevilla 32 25 8 8 9 30 35 -5

12. Osasuna 32 25 7 11 7 29 34 -5

13. Girona 31 25 9 4 12 32 37 -5

14. Getafe 30 25 7 9 9 21 20 1

15. Espanyol 27 25 7 6 12 24 36 -12

16. Leganés 24 25 5 9 11 22 38 -16

17. Las Palmas 23 25 6 5 14 29 43 -14

18. Valencia 23 25 5 8 12 25 41 -16

19. Alavés 22 25 5 7 13 28 39 -11

20. Valladolid 15 25 4 3 18 16 59 -43

./bds/-rsc/dam/aam