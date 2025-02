Líder curdo Öcalan ordena a dissolução do PKK

O fundador preso e líder histórico do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), Abdullah Öcalan, ordenou nesta quinta-feira (27) a dissolução do movimento armado, que está em conflito com a Turquia há décadas, e pediu que deponha as armas.

"Todos os grupos devem depor as armas e o PKK deve ser dissolvido", ordenou Öcalan em uma declaração lida por parlamentares curdos, que o visitaram nesta quinta-feira na prisão onde está detido em uma ilha perto de Istambul.

fo-ach/avl/mb/aa