Pedro Sánchez promete respostas 'proporcionais' às tarifas dos EUA

O primeiro-ministro da Espanha, o socialista Pedro Sánchez, disse nesta quinta-feira (27) que a União Europeia responderá com medidas “proporcionais” ao anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de tarifas de 25% sobre as exportações europeias.

“Vamos defender nossos interesses contra aqueles que querem atacar as economias europeias com tarifas que são absolutamente injustificadas e que também ameaçam nossa soberania econômica de forma velada”, disse Sánchez em um discurso em Zamudio, no norte da Espanha.

“Nós, na União Europeia, estamos trabalhando há meses, assim como os Estados-membros, e vamos adotar medidas proporcionais em resposta a esse desafio”, disse o líder espanhol.

Trump anunciou na quarta-feira que imporá tarifas de 25% sobre os produtos da União Europeia (UE), que “serão aplicadas a carros e tudo mais”.

Ele também atacou o bloco europeu, que, segundo ele, foi formado para prejudicar os Estados Unidos.

