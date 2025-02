Mecanismo para reparar vítimas de abusos está em curso, diz Igreja espanhola

A Igreja Católica espanhola, criticada durante anos por sua opacidade em relação ao abuso sexual de menores em seu meio, anunciou nesta quinta-feira (27) que colocou em prática seu mecanismo de indenização às vítimas.

“O plano de reparação integral para as vítimas de abuso está funcionando (...) Eles já estão atendendo os casos apresentados pelas congregações, pelas dioceses ou diretamente pelas vítimas”, disse Francisco García Magán, secretário-geral da Conferência Episcopal Espanhola (CEE), em uma coletiva de imprensa.

Mas García Magán disse que não sabia o valor da indenização que poderia ter sido concedida, argumentando que a comissão encarregada de conceder a indenização “trabalha de forma autônoma”.

Quando estiver trabalhando há um ano, “a comissão prestará contas de seu trabalho. E até lá, não haverá mais informações”, disse o prelado.

Sob pressão do governo espanhol de esquerda e do defensor do povo (ombudsman), que coordenou uma investigação inicial sobre o abuso de crianças por parte de clérigos, a Igreja Católica aprovou em julho passado a criação do mecanismo para reparar as vítimas.

As associações de vítimas reclamaram que não haviam sido levadas em consideração na elaboração do mecanismo.

A EEC não havia informado oficialmente que o mecanismo já estava em funcionamento, e García Magán não deu mais detalhes nesta quinta-feira, mas a imprensa espanhola informou que ele começou a funcionar no final do ano passado.

A Igreja continua a negociar com o governo sobre um fundo estatal para compensar os afetados, uma proposta incluída em um plano aprovado pelo governo em abril de 2024, disse García Magán.

