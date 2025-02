Corinthians vence Universidad Central no fim (3-2) e avança na Libertadores

Embora tenha sofrido muito mais do que o esperado, o Corinthians se classificou para a terceira fase da Copa Libertadores-2025 ao vencer a Universidad Central, da Venezuela, por 3 a 2 nesta quarta-feira (26), no estádio Neo Química Arena, em São Paulo.

Uma dobradinha do atacante Yuri Alberto (3' e 89') e um gol de Matheus Bidu (40') deram a vitória ao Timão, que havia empatado em 1 a 1 no jogo de ida.

O atacante colombiano Juan Manuel Cuesta (6') e o zagueiro Adrián Martínez (45'+1) marcaram para os visitantes, que tiveram uma passagem fugaz em sua primeira participação no torneio de clubes mais importante da América do Sul.

O Corinthians, liderado em campo pelo astro holandês Memphis Depay, buscará a classificação para a fase de grupos na próxima semana contra o Barcelona, que eliminou o El Nacional num duelo equatoriano nesta quarta-feira.

"Conseguimos no limite (…) esta instituição é gigantesca", disse o autor da dobradinha à transmissão televisiva.

- Homem-gol -

A noite quente paulista não teve um início tranquilo para o grande favorito, dono de uma história e um elenco muito mais fortes do que os do primeiro campeão (1957) da era profissional do jovem futebol venezuelano.

O Corinthians, comandado pelo técnico argentino Ramón Díaz, abriu o placar após um avanço pela direita de André Carrillo, autor do gol em Caracas, que culminou com um passe do meio-campista peruano para a pequena área.

Yuri Alberto empurrou a bola, mas sua comemoração durou pouco devido à falta de concentração da defesa alvinegra, que já acumula cinco jogos consecutivos sofrendo gol.

Em sua primeira chegada à meta de Hugo Souza, a Universidad Central foi recompensada graças à parceria de dois colombianos: Cuesta empatou finalizando um passe cruzado do atacante Juan Camilo Zapata.

O empate fez com que os corintianos temessem que o resultado do jogo de ida se repetisse, até porque os campeões da Libertadores-2012 não transformavam em perigo o seu domínio avassalador e, pelo contrário, quase sofreram gols em cabeçadas de Zapata (36') e do atacante Charlis Ortiz (45') que obrigaram Hugo Souza a fazer boas defesas.

- Recado para Koeman -

A tranquilidade momentânea chegou perto do final do primeiro tempo e se originou dos pés de um homem que disputava uma partida especial: Depay, a grande estrela do Timão.

O técnico da Holanda, Ronald Koeman, viajou ao Brasil para observar o camisa 10, que não defende a 'Oranje' desde a Euro-2024.

E Depay, de 31 anos, mostrou que redescobriu seu futebol ao dar uma assistência a Bidu com um toque que deslocou a defesa venezuelana e resultou no gol: 2 a 1 para o Corinthians.

O holandês não contava, porém, com Hugo Souza cometendo um erro após um escanteio, deixando a baliza aberta e Martínez empatou para o time comandado por Daniel Sasso.

Ao retornar do vestiário, o goleiro venezuelano Miguel Silva decidiu roubar a cena do goleiro alvinegro, com duas defesasem tentativas de Depay (49' e 53').

Mas a sua participação foi diluída com o avanço das linhas da UCV, que desconectou o ataque corintiano e quase virou o placar com um chute de longa distância do lateral Kendrys Silva (70') que foi defendido por Hugo.

O Corinthians acordou na reta final, talvez assustado com o espectro da eliminação de outro favorito, o Boca Juniors, eliminado na terça-feira pelo Alianza Lima.

O medo de imitar o vexame do time 'xeneize' despertou o time paulista, que encontrou no pé esquerdo do seu artilheiro, após um cruzamento da esquerda, a salvação e classificação para a próxima fase.

