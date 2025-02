Coquetéis inspirados no México vão ser servidos na noite do Oscar

Enquanto aumentam as especulações sobre os possíveis premiados na cerimônia do Oscar, outro mistério foi revelado: o cardápio que será degustado pela nata de Hollywood em sua noite mais importante.

Inspirada nos sabores do México e no glamour de Hollywood, a marca de tequila Don Julio vai servir no próximo domingo cinco coquetéis criados especialmente para a Governor's Ball, como é conhecida a festa que acontece no coração de Hollywood após a entrega das estatuetas.

Flores de hibisco, especiarias, pimentas e agave complementam o mais mexicano dos ingredientes: a tequila, explicou o mixologista Charles Joly, que elaborou com Eric Van Beek a proposta desta edição. "Estamos celebrando atores, diretores, o cinema. O que é importante neste ano? Os sabores do México", disse à AFP.

Joly vai servir milhares de coquetéis, numa edição do Oscar em que "Emilia Perez", ambientado no México, lidera a disputa, com 13 indicações. Já a carta exclusiva de vinhos ficará a cargo de Clarendelle & Domaine Clarence Dillon.

Os astros do cinema também vão poder degustar doses de champanhe Lallier, que fará sua estreia na festa. O menu gastronômico ficará novamente a cargo do chef austríaco Wolfgang Puck, cujo restaurante Spago, em Los Angeles, é um dos favoritos das celebridades.

Puck servirá aperitivos como estatuetas de salmão defumado, minitacos e tartare de atum, e pratos como sua torta de frango trufada, macarrão com queijo e agnolottis com ervilhas, entre outros. A contribuição ibérica será um presunto da espanhola Cinco Jotas.

O chef Garry Larduinat, da equipe de Puck, vai servir mais de 30 tipos de sobremesa, incluindo strudel de maçã e charutos de chocolate. Também vão circular as tradicionais estatuetas de chocolate banhadas em pó dourado.

