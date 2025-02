Ex-presidente Dilma Rousseff está internada em Xangai

A ex-presidente Dilma Rousseff, atual mandatária do banco do Brics, está internada em um hospital da cidade de Xangai, no leste da China, devido a uma inflamação no nervo responsável pelo equilíbrio, informou, nesta terça-feira (25), sua equipe.

Dilma, de 77 anos, "responde bem ao tratamento" e "deve receber alta nos próximos dias", indicaram seus assessores em uma nota enviada à AFP.

A ex-presidente foi internada no dia 21 de fevereiro no centro médico Shanghai East International "devido a um quadro de neurite vestibular", uma inflamação no nervo do equilíbrio.

Durante sua hospitalização, Dilma mantém suas "atividades de trabalho" à frente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), com sede em Xangai, acrescentou o comunicado.

Dilma ocupa a presidência do chamado banco do Brics desde março de 2023, após ter sido indicada ao cargo pelo presidente Lula.

A ex-presidente está em seu primeiro cargo de exposição pública depois do impeachment sofrido em 2016.

O Brasil assumiu neste ano a presidência do Brics, o bloco de economias emergentes que reúne também Rússia, Índia, China e África do Sul, entre outros países.

