F1 esquenta os motores com testes de pré-temporada no Bahrein

O circo da Fórmula 1 será armado pela primeira vez em 2025 nesta quarta-feira (26), quando as dez equipes e os 20 pilotos do grid iniciam os testes de pré-temporada no Bahrein, com a estreia de Lewis Hamilton pela Ferrari como grande atração.

Uma semana depois da cerimônia de apresentação organizada em Londres, o ambiente não será festivo no padoque do circuito de Sakhir, onde as escuderias colocarão as cartas na mesa a duas semanas do Grande Prêmio da Austrália, o primeiro dos 24 programados para a temporada.

Os modelos de todos os carros já foram revelados, mas estes três dias de treinos darão pistas quanto ao rendimento das escuderias para uma temporada que se anuncia muito equilibrada.

"Acho que vai ser uma continuação do ano passado, com quatro equipes (McLaren, Ferrari, Red Bull e Mercedes) com chances de ganhar corridas, de ganhar o campeonato, e será um bom embate", prevê Frédéric Vasseur, chefe da Ferrari.

Neste último ano do ciclo do regulamento atual, antes da grande reforma de 2026 que modificará enormemente o regulamento técnico de motor e chassis, o equilíbrio que marcou o final da temporada 2024 deve se manter.

Os carros serão uma continuação dos da temporada passada e, mesmo que as equipes tenham se apressado para aprimorá-los, os olhares já estão voltados para 2026. Por isso, é de se esperar que as melhorias não se estendam por muito tempo para priorizar o projeto da próxima temporada.

Mas por enquanto as dez escuderias vão aproveitar os três dias em Sakhir para obter informações e ajustar detalhes antes da primeira corrida, no dia 16 de março, em Melbourne.

- Hamilton faz sua aposta na Ferrari -

Embora seja recomendável ter prudência e não tirar conclusões precipitadas, os testes de pré-temporada permitiram constatar a superioridade da Red Bull no ano passado.

Mas antes de falar de tempos a serem batidos, o circuito de Sakhir será palco de um momento esperado há um ano: as primeiras voltas oficiais do britânico Lewis Hamilton ao volante de uma Ferrari, depois de 12 temporadas na Mercedes.

Os testes também marcarão a estreia de Gabriel Bortoleto (Sauber), primeiro brasileiro na F1 desde Felipe Massa, que se despediu da categoria em 2017.

O neozelandês Liam Lawson (Red Bull), novo companheiro de equipe do atual tetracampeão mundial, o holandês Max Verstappen, já tem 11 GPs disputados na categoria. Por outro lado, o italiano Kimi Antonelli (Mercedes) e o francês Isack Hadjar (Racing Bulls) ainda não disputaram nenhuma corrida e terão que absorver o máximo de informação possível nesta semana.

nb/dam/iga/cb/am