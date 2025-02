70 jihadistas do grupo Al Shabab morrem durante operação do exército na Somália, anuncia governo

Mais de 70 membros do grupo islamista radical Al Shabab morreram durante uma operação do exército, auxiliado pelas forças locais, no estado somali de Hirshabelle (centro-sul), anunciou, nesta terça-feira (25), o Ministério da Informação em um comunicado.

Vinculados à Al Qaeda, os jihadistas do Al Shabab combatem há mais de 15 anos o governo federal da Somália, apoiado pela comunidade internacional, para instaurar uma versão rígida da lei islâmica no país, um dos mais pobres do mundo.

"Mais de 70 milicianos extremistas foram eliminados graças aos esforços coordenados do exército nacional e das forças locais", declarou o Ministério da Informação.

"Além das perdas significativas entre os milicianos, armas foram apreendidas em um esconderijo e vários veículos de combate utilizados pelos extremistas foram destruídos", acrescentou o comunicado.

A AFP não conseguiu verificar de forma independente esse balanço, mas várias testemunhas confirmaram os combates.

Um residente contatado por telefone disse que era possível ver "dezenas" de corpos nas áreas de combate.

Segundo várias fontes, a operação do exército foi uma resposta aos ataques do Al Shabab registrados nessas áreas nos últimos dois dias.

str-md/eg/mb/jb/am