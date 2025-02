Piloto picado por tarântula é atendido às pressas em pleno voo

Um piloto foi picado por uma tarântula durante um voo que saía de Dusseldorf, na Alemanha, com destino a Madri, na Espanha. O caso aconteceu no último sábado (22/2), quando o profissional, alérgico a aranhas, precisou ser atendido pela tripulação, que utilizou o corticoide de um kit de primeiros socorros para evitar que ele sofresse uma reação alérgica.

Segundo o portal La Vanguardia, os passageiros não estavam entendendo o que estava acontecendo a bordo.

Assim que a aeronave aterrissou no aeroporto de Barajas, em Madri, foi feito um procedimento de dedetização para o controle de pragas. A ação fez com que o voo prosseguisse, com destino a Vigo, na Espanha, e tivesse um atraso de três horas.

Ainda não se sabe como a aranha entrou no avião, mas há a suspeita de que tenha sido por meio da bagagem de uma escala anterior, entre Madri e Casablanca, no Marrocos.

A viagem foi concluída com sucesso, e o piloto está bem, sem problemas de saúde.

