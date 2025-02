Irã descarta 'negociação direta' com EUA sobre tema nuclear

O chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, descartou nesta terça-feira(25) qualquer "negociação direta" com Estados Unidos em um contexto de "pressão máxima" do presidente americano, Donald Trump, sobre o programa nuclear do Irã.

Donald Trump iniciou uma política chamada de "pressão máxima" sobre o Irã durante seu primeiro mandato (2017-2021), com o restabelecimento de sanções para enfraquecer economicamente o país e isolá-lo internacionalmente.

Desde que retornou ao poder em janeiro, Trump demonstrou disposição para negociar com o Irã sobre seu programa nuclear, mas também reforçou as sanções.

"Não negociaremos sob pressão, ameaça ou sanções", disse Abbas Araghchi, um dia após os Estados Unidos anunciarem uma nova rodada de sanções contra o Irã, visando as vendas de petróleo.

"Não haverá então nenhuma possibilidade de negociações diretas entre nós e os Estados Unidos sobre a questão nuclear enquanto a pressão máxima for aplicada dessa forma", acrescentou o iraniano em uma reunião em Teerã com seu colega russo, Sergei Lavrov.

Durante o primeiro mandato de Donald Trump, os Estados Unidos se retiraram em 2018 do acordo internacional sobre a questão nuclear iraniana, alcançado três anos antes, que aliviou as sanções em troca da limitação de suas ambições nucleares.

O acordo internacional foi assinado por França, Alemanha, Reino Unido, Rússia e China.

