Reino Unido elevará seu gasto em defesa para 2,5% do PIB até 2027

O primeiro-ministro trabalhista britânico, Keir Starmer, anunciou no Parlamento nesta terça-feira (25) que seu país aumentará seus gastos com defesa para 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) até 2027, em comparação com os atuais 2,3%, para enfrentar os novos desafios de segurança na Europa.

“Este governo dará início ao maior aumento sustentado nos gastos com defesa desde o fim da Guerra Fria. Cumpriremos nosso compromisso de gastar 2,5% do PIB em defesa. Faremos isso até 2027 e o manteremos até o fim desta legislatura”, anunciou Starmer na Câmara dos Comuns.

Como consequência desse aumento nos gastos com defesa, o orçamento do Reino Unido para ajuda internacional ao desenvolvimento será reduzido de 0,5% para 0,3% do PIB no mesmo período, anunciou o primeiro-ministro durante seu discurso.

O governo trabalhista de Starmer havia se comprometido a aumentar os gastos com defesa para 2,5%, sem informar uma data para essa medida.

“A natureza da guerra mudou significativamente. Isso ficou claro com o conflito na Ucrânia, portanto, devemos modernizar e reformar nossas capacidades à medida que investimos”, explicou o primeiro-ministro.

Starmer também expressou seu desejo de ver os gastos com defesa aumentarem para 3% do PIB na próxima legislatura.

“Há muito tempo defendo que, diante dos contínuos desafios geracionais, todos os aliados europeus devem se esforçar e fazer mais pela nossa própria defesa. Por isso, sujeito às condições econômicas e fiscais, também estabeleceremos uma ambição clara para que os gastos com defesa aumentem para 3%”, disse ele.

