China se distancia da ideia de EUA e Rússia de reduzir gastos militares

A China se distanciou nesta terça-feira (25) da ideia formulada por Estados Unidos e pela Rússia de reduzir pela metade seus orçamentos de Defesa, ao mesmo tempo que enfatizou que seus gastos militares são "absolutamente necessários".

O presidente americano, Donald Trump, sugeriu há alguns dias que as três maiores potências militares mundiais deveriam reduzir pela metade os gastos em Defesa. Ele disse que pretende falar sobre o tema com Moscou e Pequim após o fim dos conflitos na Ucrânia e em Gaza.

Na segunda-feira, o presidente russo Vladimir Putin considerou a sugestão de Trump uma "boa ideia".

"Poderíamos chegar a um acordo com os Estados Unidos: os Estados Unidos reduziriam 50% e nós reduziríamos 50%. A China então se uniria a nós, se quiser. Acreditamos que esta proposta é boa e estamos abertos a discussões a respeito", disse Putin.

Questionado nesta terça-feira sobre as declarações do presidente russo, um porta-voz da diplomacia chinesa, Lin Jian, evitou uma resposta direta.

"A China sempre esteve comprometida com o desenvolvimento pacífico. Os gastos em Defesa, limitados, são absolutamente necessários para proteger a soberania, segurança e seus interesses relacionados ao desenvolvimento, assim como a paz no mundo", declarou o porta-voz em uma entrevista coletiva.

"A China sempre teve uma estratégia de defesa baseada na autodefesa (...) e não está envolvida em nenhuma corrida armamentista com nenhum país", acrescentou.

A Rússia aumentou consideravelmente seus gastos militares nos últimos três anos para sustentar seu esforço de guerra na Ucrânia, país que invadiu há três anos.

Por sua vez, os Estados Unidos continuam sendo de longe o país com o maior orçamento de Defesa do planeta.

Em 2024, o orçamento americano de defesa alcançou 968 bilhões de dólares (5,8 trilhões de reais), à frente da China (US$ 235 bilhões, R$ 1,4 trilhão) e da Rússia (US$ 145,9 bilhões, R$ 881 bilhões), segundo dados do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS, na sigla em inglês), uma instituição com sede em Londres.

