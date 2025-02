SpaceX prepara para sexta-feira novo voo de teste do Starship

A empresa SpaceX, do bilionário Elon Musk, prepara o próximo voo de teste do Starship para sexta-feira (24), após o megafoguete explodir sobre o Caribe em sua tentativa anterior.

A janela de lançamento da estação Starbase, em Boca Chica, Texas, começa às 17h30 locais (20h30 de Brasília), aguardando a aprovação da agência que regula o tráfego aéreo.

Este será o oitavo voo de teste do Starship, o maior e mais poderoso foguete já construído, que a SpaceX transmitirá ao vivo.

A Administração Federal de Aviação (FAA) proibiu o Starship de voar após seu lançamento em 16 de janeiro terminar com a parte superior desintegrada sobre as ilhas Turcas e Caicos, no Caribe.

De acordo com o procedimento padrão, a SpaceX ainda precisa concluir sua "investigação de falhas", que deve ser aprovada pela FAA, ou alternativamente, pode solicitar um novo voo sem ter finalizado o relatório.

A FAA não respondeu imediatamente sobre o status dessa investigação.

Para o próximo voo, a SpaceX realizou várias modificações na parte superior do foguete, que, segundo a empresa, visam melhorar a confiabilidade e o desempenho da nave.

Espera-se que a missão dure cerca de uma hora e inclua uma nova tentativa de capturar a etapa propulsora usando os chamados "hashis" na torre de lançamento, uma façanha técnica que a SpaceX já conseguiu realizar duas vezes.

Além disso, a empresa tentará implantar simuladores projetados para imitar os satélites de próxima geração da Starlink, a rede de internet via satélite de Musk.

O Starship é fundamental para a visão de Musk de colonizar Marte, enquanto a agência espacial americana (Nasa) espera uma versão modificada do foguete para pousar na Lua, um dos objetivos do programa Artemis, que busca levar astronautas ao satélite natural.

Mas antes de atingir essas ambições, a SpaceX precisa primeiro provar que o Starship é seguro para missões tripuladas.

