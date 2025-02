Autoridades talibãs anunciam prisão de dois britânicos e uma sino-americana

As autoridades do Talibã anunciaram, na tarde desta segunda-feira (24), que prenderam dois cidadãos britânicos e uma sino-americana, logo após uma mulher britânica ter exigido a libertação de seus pais septuagenários.

"Baseando-se em certas considerações, as autoridades prenderam quatro pessoas: dois cidadãos britânicos com documentos afegãos, uma pessoa de nacionalidade chinesa e americana e seu tradutor”, disse à AFP o porta-voz do Ministério do Interior afegão, Abdul Mateen Qani.

"Esforços estão sendo feitos para resolver esta questão", acrescentou ele, pouco depois que Sarah Entwistle pediu ao seu governo, na Times Radio, que fizesse “tudo o que estivesse ao seu alcance” para garantir a libertação de seus pais, Peter e Barbie Reynolds, que dirigiam programas educacionais desde 2009 no Afeganistão.

A mídia local anunciou a prisão deles, de uma mulher sino-americana e de seu tradutor afegão em 1º de fevereiro na província de Bamiyan, um importante destino turístico a oeste de Cabul, conhecido principalmente por seus Budas gigantes, que o Talibã destruiu em 2001.

Qani não deu mais explicações sobre as condições e razões das prisões, nem sobre a identidade dos detidos. "Detalhes serão divulgados em breve", se limitou a dizer.

Além da libertação de seus pais, Sarah Entwistle também pediu ao governo britânico para "fazer todo o possível para obter respostas e pressionar o máximo possível o Talibã”.

O Reino Unido não reconhece as autoridades do Talibã, que retornaram ao poder em Cabul em 2021 após derrubar as autoridades apoiadas internacionalmente.

qb/sbh/ybl/mm/bc/mb/jmo/aa