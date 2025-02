Venezuela repatria 242 migrantes do México, incluindo mulheres e crianças

A Venezuela repatriou, nesta segunda-feira (24), 242 migrantes do México, mais da metade deles mulheres e crianças, depois que o governo reativou um programa para trazer de volta deportados dos Estados Unidos.

Este é o terceiro grupo de migrantes a chegar à Venezuela: no primeiro, a companhia aérea estatal sancionada Conviasa buscou 190 no Texas; no segundo, 176, que estavam detidas na base militar de Guantánamo, foram buscadas em Honduras.

As autoridades venezuelanas não esclareceram se entre os passageiros que chegaram do México havia deportados dos Estados Unidos.

"Há 94 homens, 75 menores e 74 mulheres", disse o ministro do Interior, Diosdado Cabello, aos repórteres. Os dois primeiros aviões chegaram apenas com homens.

"Não sei se eles chegaram aos Estados Unidos (...) ou apenas chegaram ao México", disse Cabello, "mas o mais importante é que eles retornaram ao nosso país".

Venezuela e Estados Unidos romperam relações diplomáticas há quase seis anos, durante a primeira presidência de Donald Trump, que, no entanto, após seu retorno ao poder em janeiro, fechou acordos com o presidente Nicolás Maduro focados na migração e na libertação de americanos presos no país caribenho.

A Casa Branca diz que mantém sua política de não reconhecimento de Maduro, após sua controversa reeleição para um terceiro mandato de seis anos em julho de 2024.

No entanto, Cabello disse que mantém um canal de comunicação aberto com Washington para trazer de volta mais deportados. Ainda não há data para um próximo voo.

