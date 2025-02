Neymar marca o 1º gol olímpico da carreira na vitória do Santos sobre a Inter de Limeira

O craque Neymar marcou neste domingo (23) o primeiro gol olímpico da carreira na vitória do Santos por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

O camisa 10, de 33 anos, marcou o segundo gol desde que voltou ao Brasil, no final de janeiro, com uma verdadeira joia: um escanteio que acertou a trave mais distante do goleiro e depois cruzou a linha do gol. É o primeiro gol olímpico de sua carreira, na qual marcou 478 gols (140 pelo Santos), segundo suas próprias estatísticas.

"Acertei um belo chute e consegui fazer o meu primeiro gol olímpico", disse o craque brasileiro sorrindo ao final do jogo, em que foi aplaudido pela torcida adversária.

Ele marcou o golaço aos 27 minutos do duelo que foi disputado no estádio Major José Levy Sobrinho, na cidade de Limeira, no estado de São Paulo. O gol saiu após um escanteio cobrado do mesmo canto em que o atacante Tiquinho Soares desviou de cabeça para abrir o placar aos nove minutos.

"O Príncipe Neymar Jr é aplaudido (mais uma vez) pela torcida adversária. UM GOLAÇO HISTÓRICO!", escreveu o Santos na rede social X.

Mais tarde, aos 32 minutos, 'Ney' cobrou novo escanteio, desta vez do setor oposto, que Tiquinho cabeceou novamente para fazer 3 a 0 e fechar o placar.

Além do gol olímpico, Neymar disputou neste domingo seu primeiro jogo completo desde que retornou ao Santos.

O golaço é ao mesmo tempo um alívio para Neymar diante das diversas atuações discretas que tem tido desde que retornou ao Peixe, clube que o revelou e de onde saiu há quase 12 anos para ir jogar no Barcelona.

O maior artilheiro da história da seleção brasileira marcou dois gols em seis jogos em sua segunda passagem pelo Santos, que com a vitória sobre a Inter de Limeira se classificou para as quartas de final do Campeonato Paulista.

O Estadual, que os alvinegros venceram pela última vez em 2016, é disputado antes do início do Brasileirão, em março.

Depois da péssima passagem pelo futebol árabe, prejudicada por lesões, Neymar é a grande contratação do Peixe para a temporada em que retorna à primeira divisão, após ter sido rebaixado em 2023 pela primeira vez em sua história.

raa/ma/aam