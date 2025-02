Hamas publica vídeo de dois reféns vendo libertações deste sábado em Gaza

O braço armado do Hamas publicou na noite deste sábado (22) um vídeo, aparentemente gravado durante o dia em Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, que mostra dois reféns israelenses vendo a libertação desta manhã de outros três sequestrados.

As imagens, cuja autenticidade não pôde ser confirmada imediatamente, mostram dois homens vestidos com a mesma camiseta marrom de manga longa assistindo a entrega de reféns de um carro e suplicando ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que chegue a um acordo com seus captores para libertá-los.

