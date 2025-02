Papa Francisco tem piora em quadro de saúde, revela novo boletim

Em nova atualização sobre o quadro de saúde do papa Francisco, divulgado na tarde deste sábado (22/2) pelo Vaticano aponta uma piora no quadro de saúde do pontífice. Segundo o comunicado, o papa Francisco teve "uma crise respiratória asmática de longa duração" e que "os exames de sangue de hoje também mostraram uma plaquestomia, associada a uma anemia".

Ainda de acordo com novo boletim médico, o líder da igreja católica "continua vigilante e passou o dia na poltrona, embora mais debilitado do que ontem. No momento, o prognóstico é reservado".

Veja a integra do comunicado:

As condições do Santo Padre continuam críticas, portanto, como explicado ontem, o Papa não está fora de perigo. Esta manhã, o Papa Francisco apresentou uma crise respiratória asmática de longa duração, que exigiu uma terapia de alto fluxo de oxigênio.

Os exames de sangue de hoje também mostraram uma plaquestomia, associada a uma anemia, que exigiu a administração de transfusões.



O Santo Padre continua vigilante e passou o dia na poltrona, embora mais debilitado do que ontem. No momento, o prognóstico é reservado.